Dado Ruvic/Reuters Aplicativos do Facebook enfrentam instabilidade

Atualizado às 16h13 para incluir nota do Facebook

O WhatsApp e o Instagram apresentam instabilidade para usuários nesta sexta-feira, 19. Por volta das 14 horas do horário de Brasília, os aplicativos do Facebook (empresa rebatizada de Meta) ficaram fora do ar em diversas regiões do Brasil, segundo o site Downdetector, que registra reclamações de internautas sobre estabilidade de sites e apps. O problema parece afetar principalmente o WhatsApp Web, recurso que permite usar o mensageiro em computadores. A operação parece ter se normalizado cerca de meia hora depois das primeiras reclamações.

O incidente acontece pouco mais de um mês após o superapagão dos aplicativos do Facebook, que ocorreu em 4 de outubro e afetou diversos países, incluindo o Brasil — a pane, segundo Mark Zuckerberg disse à época, foi causada por um erro interno durante um "trabalho de manutenção de rotina". Naquela ocasião, os três principais apps da companhia ficaram fora do ar por 7 horas.

A reportagem procurou a Meta (novo nome da holding que controla Facebook, WhatsApp e Instagram), que disse em nota: “Hoje, mais cedo, uma questão técnica fez com que algumas pessoas tivessem dificuldade para acessar nossos aplicativos e serviços. Lamentamos o inconveniente e esclarecemos que a questão foi rapidamente solucionada para todos os usuários”.

Como é praxe, usuários foram à rede social rival, o Twitter, para falar da instabilidade.

whatsapp caiu que ódio pic.twitter.com/zjnkphuwhX — mateux (@swtgraphic) November 19, 2021

E o WhatsApp caiu pic.twitter.com/5OMcMzu7QX — Aprendiz de bimbo (@Henri_queen) November 19, 2021

WhatsApp e insta caiu de novo palhaçada hein — Jessicaᶜʳᶠ (@jsanfla) November 19, 2021