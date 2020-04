Muita gente sabe que uma das coisas mais divertidas do WhatsApp são as figurinhas. Elas servem para muitas coisas: dar risada, demonstrar emoções ou até mesmo apoiar um amigo. Pensando nisso, o aplicativo de mensagens e a Organização Mundial da Saúde estão lançando um pacote de figurinhas especial para os tempos que estamos vivendo por conta da pandemia do coronavírus.

Chamado de Juntos em Casa, ele traz um grupo de stickers para conversar com os amigos, celebrar os profissionais de saúde ou até mesmo entusiasmar um colega a fazer exercícios físicos em sua própria casa. O pacote será liberado nesta terça-feira, 21, a partir das 10h da manhã e pode ser baixado diretamente dentro do aplicativo, por usuários de iPhone e Android.

WhatsApp As novas figurinhas do WhatsApp sobre o isolamento social

As figurinhas, que podem ser vistas na imagem acima, estarão disponíveis em 10 idiomas diferentes – o WhatsApp vai configurar as imagens automaticamente de acordo com o código de telefone do usuário.