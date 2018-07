Claudia Tozetto/Estadão O WhatsApp começou a ganhar recursos de vídeos em outubro de 2016

O WhatsApp disse nesta segunda-feira, 8, que a plataforma já realiza mais de 55 milhões de ligações de vídeo por dia. O recurso de videoconferências, que começou a ser liberado para os 1,2 bilhão de usuários do aplicativo, já está disponível para usuários do serviço nos sistemas operacionais Android e iOS.

Segundo a empresa, com o aplicativo, seus usuários já passam 340 milhões de minutos conversando por videoconferência — fazendo com que o app de mensagens se torne um dos principais concorrentes de serviços tradicionais de videoconferências, como o Messenger, do próprio Facebook, e o Skype, da Microsoft.

Além disso, de acordo com levantamento recente feito pelo Facebook, o número de chamadas por áudio pela plataforma já somam mais de 100 milhões por dia, tanto para usuários de Android como de iOS.

Mudança. Em fevereiro deste ano, a empresa já apontava que o WhatsApp deveria se transformar, cada vez mais, em um app para vídeos. Na época, a plataforma ganhou recurso de Stories, parecido com o Snapchat. Nele, as pessoas poderiam enviar e receber fotos e vídeos efêmeros, que somem em pouco tempo.

“Com o passar do tempo, o WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo de texto e se tornou multimídia”, afirmou ao Estado, na época, Randall Saraffa, desenvolvedor de produtos do WhatsApp. “Esta é uma transformação natural, já que os usuários estão dando cada vez mais atenção para a foto e, principalmente, para o vídeo.”