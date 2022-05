Dado Ruvic/Reuters Novas atualizações do WhatsApp devem chegar gradualmente a todos os usuários

Nesta quinta-feira, 5, o aplicativo de mensagens WhatsApp apresentou um novo recurso para os usuários. Na atualização, agora é possível reagir com emojis às mensagens, com opções para curtir, dar joinhas e usar carinhas de raiva no app.

As reações possíveis dentro do aplicativo serão os emojis de joinha, do polegar para baixo, chorando de rir, coração, mãos em prece, surpreso e chorando ou rosto triste chorando.

O recurso não é algo novo — o maior rival do app de mensagens, o Telegram, já possuía as reações desde o fim do ano passado. O serviço de mensagens do Facebook, o Messenger, também já tinha essa possibilidade. Tanto o WhatsApp quanto o Messenger são controlados pela Meta, holding de Mark Zuckerberg.

Além disso, outras novidades chegam nesta quinta-feira ao mensageiro. Depois de ver seus rivais conquistarem usuários ao permitir a criação de grupos com milhares de participantes, o app aumentou a quantidade de contatos que podem se reunir no app. A atualização, porém, ainda fica abaixo de outros serviços: de 256 para 512 usuários.

No pacote, a empresa também liberou o envio de arquivos maiores por mensagem, podendo chegar até 2 GB de memória.

A atualização vai estar disponível para os sistemas operacionais Android, do Google, e iOS, da Apple, e deve ser lançada gradualmente aos usuários.