Dado Ruvic/Reuters WhatsApp anuncia novos recursos para o app

Se você ama as figurinhas do WhatsApp e tem um grande acervo, sabe bem como é difícil encontrar no meio de tantos adesivos o meme ideal para aquele momento específico da conversa. Essa dor, porém, está prestes a chegar ao fim: o WhatsApp anuncia nesta terça-feira, 1º, uma ferramenta de pesquisa de figurinha — você poderá buscá-las tanto por palavras-chave quanto por emojis.

A novidade, segundo o WhatsApp, começará a ser liberada para os usuários nos próximos dias. Assim como acontece na aba de gifs, haverá uma caixa de pesquisa na seção de figurinhas. A empresa afirma, entretanto, que a função de pesquisa de adesivos está no começo e ainda não tem uma base de informações grande como a busca por GIFs — por enquanto, só aparecerão na pesquisa figurinhas que você já salvou e que possuam marcadores.

Mas o WhatsApp espera que essa busca evolua em breve: para fazer o sistema de buscas funcionar bem, a companhia está pedindo aos criadores de figurinhas para atualizarem seus adesivos com marcadores de textos e emojis.

Além da nova ferramenta, o aplicativo está lançando nesta terça melhorias para papéis de parede. Uma das mudanças é a opção de criar fundos personalizados para cada contato — o que pode te ajudar a não enviar uma mensagem na conversa errada. A empresa também está disponibilizando novos papéis de parede e uma função que define um fundo exclusivo para o modo escuro.

Por fim, em tempos de pandemia, o pacote de figurinhas da Organização Mundial da Saúde (OMS), chamado "Juntos em Casa", está ganhando versões animadas dos adesivos.