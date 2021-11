WhatsApp O editor de figurinhas já está disponível no WhatsApp Web e será disponibilizado para o aplicativo no desktop na próxima semana

A vida dos fãs das figurinhas do WhatsApp vai ficar mais fácil a partir desta quarta-feira, 24. O aplicativo anunciou uma ferramenta para criar stickers dentro da plataforma – a função, porém, só poderá ser usada em computadores.

Ainda não há informações se o recurso chegará também a smartphones. O editor de figurinhas já está disponível no WhatsApp Web e será disponibilizado para o aplicativo no desktop na próxima semana, segundo a empresa. Até então, era preciso usar aplicativos de terceiros para criar stickers.

Para usar a ferramenta, é preciso ter a versão mais recente do WhatsApp Web. Feito isso, abra uma conversa, clique no ícone de anexos (clipe de papel) e depois no botão de figurinhas. Por fim, basta escolher uma foto no seu computador e carregá-la no aplicativo para gerar um sticker. Na aba de figurinhas do app também há um botão que direciona para o editor de stickers.