Dado Ruvic/Reuters Usuários do WhatsApp poderão checar o áudio antes de enviar

O WhatsApp lançou nesta terça-feira, 14, uma atualização do aplicativo que permite aos usuários escutar o áudio antes de enviar – a ideia é que as pessoas possam revisar o que disseram e como disseram, e até mesmo pausar o áudio para continuar a conversa depois. Segundo a empresa, o recurso estará disponível em todos os sistemas, tanto no celular quanto no computador.

O botão para ouvir novamente o áudio aparece assim que o usuário termina a gravação – depois da checagem, o usuário opta por excluir ou enviar a gravação.

Nos últimos meses, o WhatsApp tem investido em novos recursos para gravações. Em maio, a empresa anunciou uma função para acelerar áudios, que aumenta a velocidade da gravação em até 2x.

A seguir, veja como usar a nova função nas conversas por áudio:

1 - Abra uma conversa individual ou em grupo;

2 - Toque no microfone e deslize-o para iniciar a gravação com as mãos livres;

3 - Comece a falar;

4 - Uma vez terminado, toque no ícone de parar;

5 - Toque no ícone de reproduzir para ouvir sua gravação. Você também pode tocar em qualquer parte da gravação para reproduzi-la a partir daquele ponto;

6 - Toque no ícone de lixeira para excluir a mensagem de voz ou toque em enviar para concluir o envio.