WhatsApp Ligações individuais pelo WhatsApp no computador terão tecnologia de criptografia de ponta a ponta

Agora será possível fazer chamadas de vídeo e ligações diretamente da tela do seu computador pelo WhatsApp. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 4, que o recurso vai funcionar via aplicativo no desktop para facilitar a comunicação entre parentes e amigos.

Segundo o WhatsApp, o ano passado registrou recordes na utilização das chamadas de áudio e vídeo na plataforma, principalmente por conta do distanciamento social imposto pela pandemia de coronavírus. Só no feriado do ano novo de 2020, a empresa afirmou que foram 1,4 bilhão de chamadas de voz e de vídeo feitas em um só dia.

Esse foi um dos principais motivos para expandir a ferramenta. Pelo aplicativo do WhatsApp, será possível realizar chamadas de voz e de vídeo, nos mesmos moldes do app no celular, e a imagem poderá se ajustar à tela em modo paisagem e retrato.

Para isso, é necessário instalar o aplicativo da plataforma no computador, disponível para dispositivos Windows, da Microsoft, e Mac, da Apple. Por enquanto, o recurso vai funcionar apenas para desktop. Usuários do WhatsApp Web, versão da plataforma acessada pelo navegador, ainda não poderão fazer chamadas.

As conversas também serão protegidas pela criptografia de ponta a ponta — tecnologia que garante que o conteúdo da conversa seja privado apenas para os contatos parte do chat. Já existentes nos chats do WhatsApp, o recurso está disponível apenas para conversas individuais — para chamadas em grupo ainda será preciso esperar.