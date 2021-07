WhatsApp O WhatsApp agora terá uma tela com informações das chamadas

O WhatsApp anuncia nesta segunda-feira, 19, que vai passar a permitir a entrada em chamadas em grupo a qualquer momento – até então, o participante precisava atender a ligação na hora para entrar na conversa.

O aplicativo agora terá uma tela de informações da chamada para que os usuários vejam quem já está participando do papo e também quem foi convidado, mas ainda não entrou. Segundo o WhatsApp, mesmo que você ignore a chamada em um primeiro momento, será possível entrar na conversa mais tarde acessando a aba “Chamadas”.

O recurso será disponibilizado aos poucos aos usuários a partir desta segunda.

O WhatsApp tem se concentrado em melhorar sua ferramenta de chamadas. Em março, a empresa liberou ligações de voz e de vídeo pelo computador. A empresa afirma que registrou recordes na utilização das chamadas de áudio e vídeo na plataforma em meio à pandemia, principalmente por conta do distanciamento social – só no feriado do ano novo de 2020 foram 1,4 bilhão de chamadas de voz e de vídeo feitas em um só dia, segundo o WhatsApp.