Bruna Arimathea/Estadão Usuários relatam possibilidade de acelerar o áudio no app desde o começo desta semana

Sim, agora você já pode acelerar aquele áudio de 2 minutos que você recebeu no WhatsApp — pelo menos é o que informam alguns usuários no Twitter. A atualização para mudar a velocidade da mensagem de voz está disponível na versão web e no aplicativo, e confirma os rumores de que a empresa estava trabalhando em trazer a ferramenta para seus usuários. Antes, a ferramenta tinha sido liberada apenas para algumas contas, na versão beta do app.

As primeiras informações sobre a possibilidade de acelerar as mensagens de áudio surgiram ainda em março, quando o site especializado WaBetaInfo divulgou a descoberta de uma configuração na versão beta do app, indicando que os áudios poderiam ser acelerados. Na versão que muitos usuários brasileiros estão encontrando nesta semana, é possível ajustar a velocidade para 1x, 1,5x e 2x — a reportagem testou as três configurações pelo WhatsApp web e pelo app. A indicação é que a ferramenta esteja disponível, agora na versão tradicional do aplicativo e pelo navegador, e não apenas no beta, como tinha sido notado.

O recurso era o mais pedido pelos usuários principalmente no período de pandemia, onde o mensageiro viu crescer a demanda e o uso das mensagens de voz para comunicação entre os contatos. Outros apps, como o Telegram, entraram na mira de internautas justamente por oferecer a opção de ajustar velocidades maiores de reprodução — além da polêmica dos termos de uso e privacidade do WhatsApp.

No período, o WhatsApp não havia confirmado nenhum lançamento para a ferramenta e a inclusão no app foi discreta, ainda sem nenhum anúncio da empresa. Usuários, porém, relatam que o recurso está em utilização desde o começo de abril no Brasil. A reportagem entrou em contato com o WhatsApp, que afirmou que poderá dar informações em breve. A ferramenta, porém, não foi confirmada pela empresa.

Para mudar a velocidade, basta clicar no ícone de reprodução do áudio e um botão vai aparecer no lugar da foto do contato, indicando o modo de aceleração. Para trocar, basta clicar nesse ícone para alterar a reprodução.

Nas redes sociais, os internautas não deixaram passar a descoberta e se animaram com a nova possibilidade de acelerar as conversas no app:

n gostaria de admitir mas eu sou o tipo de pessoa q é o motivo de estarem agradecendo essa função de acelerar áudio no zap me perguntou se eu bebi agua hj? toma aqui uma dissertacao sobre oq eu fiz o meu dia inteiro — seu amigo cleyto (@cleytxn) May 19, 2021

obg por td função de acelerar o áudio no zap — (@alb_belle) May 20, 2021

meu zap atualizou e tá dando pra acelerar os áudio e agora eu só consigo escultar os áudios na velocidade 2x e pode ser áudios super sério mais eu me racho — (@__viniciussouza) May 20, 2021

até o zukerberg sabe que ngm gosta de ouvir audio e meteu o botão de acelerar no zap — 杰.诶 (@0piloto_) May 19, 2021

Mesmo sem confirmação, o fato é que, se você tem a versão mais atualizada do app, usa o WhatsApp web e tem pouco de sorte, o recurso já pode estar disponível para você. A ferramenta deve, ainda, chegar aos poucos para os usuários.