Reprodução/WhatsApp Aguardo por muitos usuários, a transferência de histórico no WhatsApp começará de iPhone para Android

Após testes para poucos usuários, o WhatsApp revelou nesta quarta-feira, 11, que está começando a liberar a transferência de histórico entre Android e iOS (e vice-versa) para todo mundo, permitindo que seja mantido o histórico de conversas, contatos e arquivos de mídia ao trocar de dispositivo.

A transferência de histórico começará primeiro para usuários Android que querem importar dados de um aparelho iPhone antigo. Posteriormente, a novidade deve chegar para iOS, ainda sem data planejada.

Os novos smartphones Samsung Galaxy dobráveis, anunciados também nesta quarta pela fabricante sul-coreana, serão os primeiros celulares da marca a receberem a novidade, junto com dispositivos Samsung que rodem Android 10 ou sistema superior.

O WhatsApp garante que a transferência de histórico não atrapalha a criptografia de ponta a ponta nas mensagens da plataforma.

“Estamos animados por poder facilitar com segurança a transferência do histórico de conversas no WhatsApp de um sistema operacional para outro, pela primeira vez. Este tem sido um dos recursos mais solicitados pelos usuários há anos e o WhatsApp trabalhou em conjunto com sistemas operacionais e fabricantes de dispositivos para resolvê-lo”, afirmou em nota o gerente de produto do WhatsApp, Sandeep Paruchuri.