Bruno Capelas/Estadão Aplicativo do WhatsApp voltado para pequenas e médias empresas já está funcionando no País

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 1º, que está expandindo o escopo de seu aplicativo para empresas, o WhatsApp Business. Lançado em janeiro deste ano para pequenas e médias empresas, o serviço agora poderá ser utilizado por companhias de grande porte, para se comunicar com clientes que não desejam mais falar ao telefone.

Com a nova versão, os clientes poderão ter acesso a informações como telefone, endereço e horário de funcionamento da companhia pelo aplicativo. Além disso, será possível solicitar o envio de dados como cartões de embarque, no caso de empresas aéreas, por exemplo, ou confirmações de envio diretamente para o WhatsApp.

O aplicativo permite ainda que o usuário comece a conversa com a empresa ao clicar em um botão específico do WhatsApp Business, em um site ou até mesmo em anúncio feito no Facebook – o anúncio também marca uma das maiores integrações já realizadas até hoje entre a rede social e o aplicativo de mensagens, comprado pela empresa de Mark Zuckerberg em 2014 por US$ 19 bilhões.

Outra funcionalidade que estará disponível é a possibilidade das grandes empresas fornecerem suporte em tempo real através do WhatsApp. Por meio do chat, a companhia vai poder tirar dúvida de produtos e ajudar o cliente a resolver um problema, da mesma forma como acontece hoje pelos telefones de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Para que uma companhia envie determinadas mensagens a seus clientes, no entanto, ela precisará pagar uma taxa ao WhatsApp. Isso, segundo a empresa, dificultará o envio de spam aos usuários. O aplicativo também permitirá que os usuários bloqueiem os perfis de empresas, semelhante ao que acontece hoje no aplicativo comum.

Em entrevista realizada em janeiro pelo Estado, o diretor de operações do WhatsApp, Matt Idema, disse que as empresas poderão conectar seus sistemas de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) com o aplicativo de mensagens instantâneas por meio de interfaces de programação de aplicativos (API). "As empresas enfrentam alguns desafios importantes quando usam o WhatsApp para fazer negócios, entre eles a quantidade de mensagens para gerenciar", disse ele na época.

Para analistas, a nova função pode ajudar a empresa a começar a faturar – afinal, hoje o WhatsApp já é usado por empresas de maneira informal. Em entrevista ao Estado em janeiro, Fabro Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio), disse que o aplicativo enxergou uma oportunidade de ganhar dinheiro com a gestão da comunicação com clientes. “O WhatsApp está nos celulares da maioria dos brasileiros e isso vai ajudar companhias a automatizar o atendimento”, comentou.

É uma saída encontrada pela empresa para não exibir anúncios, também – no início do ano, antes de deixar a empresa, o cofundador e então presidente executivo do WhatsApp, Jan Koum, disse que não está nos planos da empresa adotar o modelo de exibição de propagandas para financiar sua operação.