Dado Ruvic/Reuters O WhatsApp Payments será integrado à estrutura do Facebook Pay

Ainda este ano, o WhatsApp deve expandir para mais países seu recurso de transferência de dinheiro pelo aplicativo – desde 2018 a ferramenta está em testes na Índia. A declaração foi feita pelo presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira, 29, durante conferência com investidores. Segundo o executivo, o WhatsApp Payments deve chegar a países em que o aplicativo tem grande base de usuários, como Brasil, México, Indonésia e Índia.

A ferramenta de pagamentos permite que os usuários façam transferência de dinheiro pelo aplicativo. “É tão fácil quanto mandar uma foto”, afirmou Zuckerberg na conferência, completando que a função foi testada com um milhão de pessoas na Índia com uma boa receptividade do usuários. “Estou realmente animado com isso e espero que a função comece a ser lançada em vários países e que tenhamos progresso nessa área nos próximos seis meses”, disse ele.

Em sua declaração, Mark Zuckerberg afirmou que na área de pagamentos relativa ao WhatsApp a empresa está focando nos maiores mercados do aplicativo.

De acordo com a empresa, o WhatsApp Payments será integrado à estrutura do Facebook Pay, plataforma de pagamentos da rede social, anunciada no ano passado, que permite que usuários transfiram dinheiro ou façam pagamentos, e funciona com diferentes bandeiras de cartões de crédito e débito, além do PayPal – por enquanto, o recurso funciona apenas nos Estados Unidos.