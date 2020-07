Dado Ruvic/Reuters Bancos como o Icici Bank e o HDFC Bank já possuem parceria com o WhatsApp na Índia

O WhatsApp planeja se unir a mais bancos indianos para expandir serviços bancários em áreas rurais e para indivíduos de baixa renda, disse o chefe da plataforma de mensagens, controlada pelo Facebook, nesta quarta-feira, 22. O WhatsApp, que considera a Índia seu maior mercado, com 400 milhões de usuários, já se associou a bancos como o Icici Bank e o HDFC Bank, permitindo que eles se comuniquem com clientes com mensagens de texto automatizadas.

"Agora queremos incluir mais bancos ao longo do próximo ano para ajudar a simplificar e expandir os serviços bancários, especialmente para os segmentos rural e de baixa renda", disse Abhijit Bose, chefe do WhatsApp na Índia.

O WhatsApp também expandirá projetos-piloto com bancos e outros parceiros para cobrir serviços financeiros, como previdência e seguros. "Nosso objetivo coletivo nos próximos dois a três anos deve ser o de ajudar trabalhadores com baixos salários e a economia informal e desorganizada a acessar facilmente três produtos - seguros, microcrédito e previdência", disse Bose.

Além das parcerias com bancos, a empresa tem seu próprio serviço de pagamentos na Índia com usuários limitados há mais de dois anos, aguardando autorizações regulatórios em questões como localização de dados, antes de um lançamento completo. O WhatsApp afirmou ter cumprido os pedidos da Índia de armazenar dados de clientes localmente.

Espera-se que o investimento de US$ 5,7 bilhões do Facebook na unidade digital da Reliance Industries dê ao WhatsApp posição privilegiada dos pagamentos para o negócio de varejo do conglomerado indiano, que visa atender dezenas de milhões de pequenas lojas em toda a Índia.