Dado Ruvic/Reuters Ferramenta ainda está em treste pela empresa e não chegou aos usuários

O WhatsApp pode estar perto de permitir que o usuário tenha acesso a conta em mais de um aparelho ao mesmo tempo. É o que informa o site especializado na plataforma WaBetainfo, em uma publicação de quarta-feira, 23. Segundo o site, uma versão de testes para celulares com sistema operacional Android teria sido identificada com a função de vincular outros dispositivos à mesma conta do app de mensagens.

De acordo com as informações, a opção "linked devices" (dispositivos vinculados, em tradução livre) foi adicionada na versão beta 2.20.196.8 do WhatsApp para Android. Na configuração, poderiam ser linkados até quatro aparelhos diferentes, que poderiam ficar conectados simultaneamente no app.

WaBetainfo/Reprodução Versão de testes permite vincular até quatro dispositivos

Em outra tela, é possível ver um botão para adicionar e excluir dispositivos que podem receber o aplicativo. Sem data de lançamento ou confirmação da nova ferramenta, a versão de testes ainda não confirma se de fato a novidade vai chegar nos celulares, mas confirma os planos do WhatsApp de trabalhar no recurso, que já havia aparecido em outras versões de teste do app.