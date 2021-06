Dado Ruvic/Reuters Assim como acontece no Snapchat, você será avisado assim que o destinatário abrir o arquivo no WhatsApp

Depois do Instagram copiar o Snapchat com os Stories, chegou a vez do WhatsApp se inspirar na rede social. O aplicativo de mensagens começou a liberar nesta quarta-feira, 30, um recurso de desaparecimento de mensagens – por enquanto, a função está disponível apenas na versão de testes da plataforma no Android.

Chamada de “Ver uma vez”, a ferramenta foi citada por Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, em uma entrevista ao site WABetaInfo no mês passado. Com o recurso ativado, quando você envia uma foto ou vídeo, o conteúdo é excluído automaticamente depois que o destinatário visualizá-lo uma vez. Assim como acontece no Snapchat, você será avisado assim que o destinatário abrir o arquivo – desde que os recibos de leitura estejam habilitados.

Apesar de as mensagens desaparecem com a ferramenta, o sumiço não é total: ainda é possível registrar o conteúdo tirando uma captura de tela ou então fotografando o celular com outro aparelho. Ainda não há previsão de quando a função será liberada para todos os usuários.

O “Ver uma vez” é a evolução do recurso de mensagens temporárias do WhatsApp, anunciado no ano passado, que faz o conteúdo “sumir” da plataforma após sete dias.