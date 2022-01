Dado Ruvic / Reuters Nova atualização do WhatsApp permite que usuários continuem escutando áudios fora as conversas

A Meta (ex-Facebook) vai lançar uma função para facilitar a vida dos adeptos ao áudio no WhatsApp: uma ferramenta para permitir que usuários pausem o áudio e retomem a mensagem do segundo (ou minuto) em que pararam. O teste foi descoberto pelo site especializado WaBetaInfo e, por enquanto, está disponível apenas para alguns usuários da versão beta do app.

Até o momento, ao pausar uma mensagem de voz no WhatsApp, o app retorna, automaticamente, ao início do arquivo de áudio, sem a possibilidade de retomar do ponto em que o usuário pausou. Para retomar a conversa, usuários precisam 'caçar' no áudio onde elas pararam de escutar e, a partir daí, seguir com a reprodução.

No teste identificado pelo WaBetaInfo, um ícone de reproduzir/pausar pode ser visto ao lado da mensagem de voz no lado direito, indicando quando a conversa está pausada. O comando para dar play no áudio continua o mesmo, do lado esquerdo.

A ferramenta, embora encontrada e disponível para usuários beta, não foi confirmada pela empresa, mas pode fazer parte de um pacote de otimização do recurso de voz. Na última semana, o WaBetaInfo também identificou, em teste, uma configuração para permitir escutar um áudio do app fora da conversa em que ele foi enviado.