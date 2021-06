Dado Ruvic/Reuters Com o novo atalho, também entrarão na busca do WhatsApp as figurinhas feitas pelos usuários

Depois de liberar um atalho de pesquisa de figurinhas para aparelhos Android no ano passado, o WhatsApp está testando expandir a ferramenta também para usuários de iPhone. De acordo com o site especializado WaBetaInfo, que analisa códigos beta do WhatsApp, a ferramenta será capaz de pesquisar por diferentes tipos de stickers, inclusive os personalizados.

O pacote de figurinhas padrão do WhatsApp já conta hoje com esse recurso. Com o novo atalho, porém, também entrarão na busca os stickers feitos pelos usuários – você poderá buscá-los tanto por palavras-chave quanto por emojis.

Para a pesquisa funcionar, é necessário que as figurinhas de terceiros tenham identificações – o aplicativo Sticker Maker Studio ajuda nisso e permite que você associe até três emojis à figurinha, para que o WhatsApp possa reconhecê-las.

A nova ferramenta está disponível em versão teste e deve ser liberada para todas as contas em próximas atualizações.