Dado Ruvic/Reuters O WhatsApp também está testando um novo recurso para conectar até quatro dispositivos simultaneamente em uma única conta

O WhatsApp está testando uma nova função no app – e desta vez, o foco é em segurança. De acordo com o site WABetaInfo, a empresa vai permitir que usuários protejam backups de conversas na nuvem com criptografia. A função já está disponível na versão do aplicativo para testes no Android, mas ainda não tem previsão de lançamento oficial.

O aplicativo de mensagens já oferece há algum tempo a opção de backup: no Android é possível guardar as conversas no Google Drive, enquanto no iPhone o armazenamento é no iCloud. Ainda não existia, porém, a opção de proteger o conteúdo com criptografia.

Com a nova opção, o usuário poderá inserir uma senha no backup. O WhatsApp também cria uma chave de 64 dígitos usada para recuperar as conversas em caso de esquecimento da senha. Aqui vale todo o cuidado possível: se esses dois códigos forem perdidos, o conteúdo do backup não poderá ser recuperado.

Na semana passada, o WhatsApp anunciou que também está testando um novo recurso para conectar até quatro dispositivos simultaneamente em uma única conta. Com a mudança, a conta do WhatsApp de um usuário não ficará integralmente dependente do smartphone, que atualmente precisa ficar ligado e conectado à internet para ser utilizado no computador sem fricções. A ferramenta entrou em testes para um grupo selecionado e posteriormente deve ser implementada para todos os outros usuários.