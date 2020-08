Dado Ruvic/Reuters A versão ainda não tem confirmação da empresa e não se sabe quando ou mesmo se as novas ferramentas serão implementadas no aplicativo final

O WhatsApp está desenvolvendo uma ferramenta para administrar melhor o espaço utilizado pelo app nos smartphones. A informação é do site WaBetainfo, que analisa códigos beta no app de mensagem, identificou neste domingo, 23, uma versão em que aparecem novos recursos para controle de mídias salvas no app.

Segundo o WaBetainfo, a versão adiciona, em um menu específico, uma barra de informações que demonstra o quanto de espaço os arquivos do app estão ocupando e o quanto ainda resta para ser usado. Além disso, a página oferece a opção de rever os conteúdos armazenados, uma espécie de curadoria do que potencialmente pode ser deletado.

Na mesma tela também será possível ver as mídias encaminhadas e as conversas, assim como a quantidade de espaço que cada um ocupa no dispositivo. A versão ainda não tem confirmação da empresa e não se sabe quando ou mesmo se as novas ferramentas serão implementadas no aplicativo final.