REUTERS/Dado Ruvic O WhatsApp lançou este ano algumas medidas para combater notícias falsas no aplicativo

O WhatsApp está testando limitar em todos os países o encaminhamento de mensagens no aplicativo para no máximo cinco pessoas, segundo o site WABetaInfo. Hoje, somente a Índia tem a regra mais rígida de cinco encaminhamentos – os usuários de todos os outros países podem encaminhar 20 mensagens ao seus contatos. A medida deve ser mais um esforço da empresa para combater notícias falsas dentro da plataforma.

Foi em julho deste ano que o WhatsApp impôs o limite de encaminhamento de 20 vezes para a maioria dos países, e de cinco no caso da Índia. Antes disso, o limite era de 250 mensagens, aproximadamente. O limite na Índia foi menor devido aos casos de linchamentos no país motivados pela disseminação de boatos.

Esforço. Este ano o WhatsApp lançou algumas medidas para combater notícias falsas no aplicativo. Em julho, a empresa anunciou bolsas de estudo para pesquisas sobre circulação de boatos dentro do aplicativo.

O WhatsApp também passou a sinalizar quais das mensagens recebidas foram encaminhadas ao usuário – a identificação fica no topo da mensagem, com o escrito “encaminhada”. O objetivo é diferenciar as mensagens encaminhadas, que podem ser uma corrente viral ou até mesmo notícias falsas, das que são escritas pelo contato com que o usuário está conversando.