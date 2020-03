Dado Ruvic/Reuters O WhatsApp tem hoje mais de 1,5 bilhão de usuários e recentemente fez parcerias para coibir as fake news

Sabe quando você quer dizer algo, mas não queria que aquilo ficasse guardado para sempre? O WhatsApp está tentando te entender: segundo o WA Beta Info, site especializado em antecipar as novidades do app, o WhatsApp está testando uma função de mensagens que se apagam automaticamente depois de um tempo.

Segundo publicação feita pelo site nesta semana, o usuário terá a opção de escolher um tempo específico para a autodestruição das mensagens – como uma hora, um dia, uma semana, um mês ou um ano. A opção apareceu na tela do contato, onde é possível gerenciar que notificações são recebidas de cada pessoa.

Em inglês, o recurso apareceu como "delete messages", ou "apagar mensagens". Mas cuidado: aparentemente, o recurso vai determinar o que acontece com todas as mensagens de um determinado contato – e não apenas com uma publicação em específico.

Além disso, vale o aviso: o recurso ainda está sendo testado em desenvolvido e não tem data para aparecer para os usuários. É raro nesse tipo de notícia, mas existe inclusive a possibilidade dele não ser lançado.