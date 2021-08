Dado Ruvic/Reuters Em ano cheio de novidades, WhatsApp prepara mudanças no aplicativo

O WhatsApp está testando uma ferramenta que permite que os usuários reajam às mensagens recebidas em chats do app, divulgou o site especializado WaBetaInfo. Segundo o veículo, a função já está sendo desenvolvida e pode ser implementada em breve.

Seguindo um modelo já popularizado, as reações serão formas de demonstrar com emojis o recebimento da mensagem — e, claro, como você reagiu ao ler o texto — e já está presente no Facebook e no Instagram. O recurso tem dado passos para integrar todos os aplicativos de Mark Zuckerberg e já 'inspira' concorrentes: o Twitter também estaria testando a ferramenta na plataforma.

Uma prévia do recurso ainda não foi divulgada (ou vazada), mas, segundo o WaBetaInfo, já é possível ver uma mensagem nos testes indicando uma atualização. Ao enviar uma reação para uma conta ainda sem o recurso, o WhatsApp exibe uma mensagem pedindo a atualização do app para visualizar o emoji.

Por enquanto, ainda não é possível saber se o WhatsApp de fato vai implementar as reações ou quando serão lançadas, mas a probabilidade de estar presente em breve é grande. Se adotada, pode ser o fim do 'hahaha' para encerrar conversas — e disfarçar a falta de assunto para muita gente.