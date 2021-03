Reprodução/WABetaInfo Igual ao Snapchat e Instagram, WhatsApp estuda implementar fotos que somem no aplicativo

O WhatsApp estuda implementar fotos que desaparecem automaticamente no aplicativo da empresa, recurso similar ao adotado pelo Snapchat e posteriormente copiado pelo Instagram nas mensagens diretas. A informação foi revelada na terça-feira 2 pelo blog especializado WaBetaInfo.

Se o teste for levado em frente, as fotos que se autodestroem poderão desaparecer do aplicativo assim que o destinatário da mensagem abrir e fechar a imagem. Caberá ao remetente decidir se a foto sumirá ou se ficará no histórico da conversa.

Ao contrário do Instagram, o WhatsApp parece não ter implementado o recurso de detecção de print, para avisar ao remetente se o outro lado da comunicação capturou a tela. A funcionalidade, no entanto, pode aparecer posteriormente.

O recurso está sendo testado em celulares Android e iOS e pode chegar em uma futura atualização do mensageiro, sem data planejada.