Depois de muitos pedidos de usuários do WhatsApp para incrementar sua ferramenta de áudio, o app de conversas está testando um recurso para acelerar a velocidade de reprodução de áudios. A informação foi divulgada pelo site WaBetaInfo, especializado em testes beta da rede social.

Segundo o site, os testes estão sendo feitos tanto para celulares Android quanto iOS e a velocidade poderia ser alterada em três níveis: 1x, 1,5x e 2x. O teste identificou que a mudança poderá ser feita no próprio ícone de áudio, que vai mostrar uma indicação azul com a velocidade de reprodução.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.

