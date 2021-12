Dado Ruvic/Reuters Nova função do WhatsApp começou a ser disponibilizada para celulares com sistema Android e iOS

Usuários desconhecidos não poderão mais saber quando você viu o WhatsApp pela última vez. De acordo com o site WABetaInfo, que revela informações sobre o app de mensagens, a empresa está lançando um novo recurso de segurança que limita a visualização do status apenas a contatos adicionados e pessoas com quem você já conversou na plataforma.

Até então, o padrão do WhatsApp era mostrar o “visto por último” para todo mundo – havia a opção de restringir o acesso a contatos, mas era preciso ativar a função. Também é possível configurar o aplicativo para não mostrar o status para nenhum usuário.

O recurso de “visto por último” não é usado apenas para monitorar amigos e familiares. De acordo com o WABetaInfo, alguns aplicativos de terceiros exploram essa ferramenta para acompanhar quando usuários estão online no aplicativo.

O site afirma que o recurso começou a ser disponibilizado para celulares com sistema Android e iOS.