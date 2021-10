Dado Ruvic/Reuters Funcionalidade já está disponível para usuários de contas corporativas

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 20, a ferramenta "coleções", que permite que usuários adicionem abas de categorias no catálogo do estabelecimento. A novidade está disponíveis para contas do WhatsApp Business e foi anunciada com foco nas compras de final de nao.

O recurso quer resolver um problema que clientes identificaram nas contas corporativas: a necessidade de rolar por todo o catálogo para encontrar um produto específico. Até então, não havia um método rápido de pesquisa para que o cliente encontrasse um item. Agora, a possibilidade de incluir abas quer trazer aos estabelecimentos opções para alavancar as vendas, segundo a empresa.

"Por exemplo, um restaurante pode criar coleções com aperitivos, entradas e sobremesas, e uma loja de roupas poderia adicionar coleções para roupas masculinas, roupas femininas, camisas, calças e muito mais. Uma vez que as pessoas escolhem o que comprar, elas podem adicionar o produto ao seu carrinho e enviar o pedido para o negócio", afirmou a empresa em comunicado.

A ferramenta está disponivel em todo o Brasil a partir desta quarta-feira.