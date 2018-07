Reuters Por saber que a mulher estaria viajando para ficar com a mãe, o juiz determinou que ela recebesse cópia da decisão pelo aplicativo WhatsApp

O WhatsApp vai continuar recorrendo da decisão do bloqueio que suspendeu o uso do aplicativo no País desde as 14 horas desta segunda-feira, 2, informou a empresa em resposta ao Estado. O anúncio acontece horas após o desembargador Cezário Siqueira Neto, do tribunal de Justiça de Sergipe, negar o recurso apresentado pelo aplicativo de mensagens na manhã desta terça-feira, 3.

O serviço de mensagens segue com seu funcionamento suspenso, e se encaminha para ficar 24 horas fora do ar no País – superando o bloqueio realizado em dezembro passado, quando o WhatsApp esteve sem funcionar por 12 horas, quando a Justiça de São Paulo pediu o bloqueio do app.

Diretor global de comunicação do WhatsApp, Matt Steinfeld disse ontem ao Estado que a decisão da Justiça pegou a empresa de surpresa. Steinfeld, que já estava no Brasil para dialogar com oficiais, advogados e promotores e responder suas perguntas, entendendo suas preocupações. "Podemos fazer um trabalho melhor para educar as pessoas a respeito de como o serviço funciona e o que somos capazes de fazer para atender as ordens judiciais", disse o executivo.

Conheça 11 aplicativos que podem ser alternativas ao WhatsApp











Foto: Reprodução O Google Allo, novo app de mensagens do Google, tem versões para iOS e Android. Como diferencial, o app conta com a ajuda de um robô de conversas que usa inteligência artificial para auxiliar seus usuários a escolher, por exemplo, o restaurante onde podem se encontrar. Muito popular por sua tecnologia de encriptação, que protege as mensagens, o Telegram é outra boa ferramenta para quem continuar conversando durante o bloqueio do WhatsApp. Ele está disponível para Android, iPhone, Windows Phone e PC. Não dá para mandar vídeos, fotos ou mensagens de voz, mas o bom e velho SMS é uma forma simples de trocar mensagens curtas em qualquer celular. O custo do SMS varia de acordo com pacote, mas em geral as tarifas giram em torno de R$ 0,50 por mensagem Foto: Reuters Facebook Messenger agora tem versão para crianças: curtiu? Foto: Reuters Aplicativo famoso pela grande quantidade de stickers (aqueles emoticons maiores e com movimento). É popular no Japão, mas tem versão brasileira. Faz ligações dentro do app e está disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Nokia Asha e Firefox OS. Foto: Reuters O aplicativo do Skype tem as mesmas funções tradicionais da versão para computador, chamadas de vídeo e voz. No celular, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Nokia X e Amazon Fire. Também em tablets, TVs e videogames. Além de mensagens, o Viber tem o diferencial de fazer ligações telefônicas gratuitas de Viber pra Viber. A ligação é feita via conexão na internet (VoIP). Disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry e Nokia. Também no PC. De origem sul-coreana, está disponível no Brasil. Além das funções básicas de mensagens e troca de arquivos, faz ligações dentro do app. É possível seguir posts de celebridades dentro do aplicativo. Disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry e Nokia. Mistura de app de mensagens com rede social. Permite publicação de fotos em um perfil público. Para quem quer conhecer gente nova, tem uma função para descobrir pessoas. Disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian e Nokia. Quem usou internet nos anos 2000 lembra do ICQ (oh oh!). Em 2014, ele voltou: um diferencial do app é permitir que você conecte suas redes sociais ao ICQ e concentre suas trocas de mensagens. Funciona em Android, iPhone e Windows Phone. App do Google, o velho Gtalk virou Hangouts. Faz chamadas de vídeo, inclusive em grupo. Funciona dentro do Gmail mas também como aplicativo para celulares Android e iPhone.

Petição. Algumas iniciativas populares surgiram em repúdio ao bloqueio do WhatsApp. Na Câmara dos Deputados, surgiu a Frente Parlamentar Mista pela Internet Livre e Sem Limites: com a participação de 220 deputados, liderados pelo parlamentar JHC (PSB-AL), a frente disse ontem que vai entrar com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Sergipe contra a decisão do juiz Marcel Maia Montalvão. "A sociedade brasileira está no digital, enquanto as instituições permanecem no analógico”, diz o deputado JHC, na nota de repúdio emitida pela Frente Parlamentar.

O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio) abriu uma petição pelo fim do bloqueio no site Change.org. Neste momento, a petição tem pelo menos 15 mil assinaturas, defendendo que não se podem bloquear sites ou aplicativos na internet. "O Brasil não é nem pode se tornar uma Coreia do Norte", diz o texto do abaixo-assinado.