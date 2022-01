Gabby Jones/Bloomberg Backup pode entrar na conta dos 15 GB fornecidos nas contas de e-mail do Google

Usuários de WhatsApp em aparelhos com sistema operacional Android, do Google, podem estar prestes a perder armazenamento ilimitado no Google Drive para as cópias de mensagens. De acordo com o site especializado WaBetaInfo, um teste encontrou mudanças no código do app que podem representar o fim do privilégio aos usuários.

Para quem utiliza o Android, o Google fornece, até então, o armazenamento das conversas em seu sistema de nuvem, sem cobrar ou descontar do espaço padrão que cada conta de e-mail possui — 15 GB. Com a mudança, porém, os backups podem entrar direto na conta do armazenamento total que cada usuário tem disponível, o que representaria mais um serviço para dividir os 15 GB.

Nos testes, especialistas encontraram códigos de notificações, que vão avisar os usuários que o armazenamento vai mudar. O Google já fez a mesma modificação com o salvamento automático de fotos, por exemplo. No ano passado, a empresa migrou o backup do WhatsApp para o Google Fotos, com limite de armazenamento.

O WhatsApp ainda não confirmou se a mudança deve acontecer ou quando estará no ar. A empresa já possui um serviço que libera mais armazenamento para seus usuários: o Google One, que funciona por assinaturas mensais.

WhatsApp no iPad

Outra mudança que usuários devem ver em breve é o lançamento de um app nativo do WhatsApp para iPad, da Apple. Segundo Will Cathcart, diretor da plataforma, esse é um pedido feito pelos usuários há bastante tempo e deve entrar no radar da empresa para este ano.

“Trabalhamos muito na tecnologia para suportar vários dispositivos”, disse Cathcart em entrevista no ano passado, de acordo com o site The Verge. “Nossos aplicativos de desktop e da web agora têm isso. Se eu tiver vários dispositivos ativados, posso desligar meu telefone ou perder minha conexão de rede e ainda receber mensagens na minha área de trabalho. Isso seria muito importante para um aplicativo para tablet, para poder usar o aplicativo mesmo que o telefone não esteja ligado. Portanto, a tecnologia subjacente está lá.”