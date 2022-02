Dado Ruvic/Reuters Recurso foi identificado em testes na versão beta do app

Para quem envia fotos com frequência no WhatsApp, a empresa pode estar prestes a voltar com um recurso muito popular entre os usuários. De acordo com o site especializado em testes de atualizações WaBetaInfo, o mensageiro pode voltar a ter uma barra de visualização de imagens em celulares com sistema operacional iOS, da Apple.

O retorno é de uma ferramenta simples, mas que elimina um passo no processo de mandar fotos em alguma conversa. No teste realizado pelo WaBetaInfo, em uma versão beta do WhatsApp, a pré-visualização das imagens — aquela que aparecia na parte inferior da tela — retornou para a tela da câmera.

Bruna Arimathea/Estadão Barra de imagens vai voltar a aparecer no iPhone

Na última modificação do recurso, as últimas imagens precisavam ser acessadas por um ícone que reunia as fotos. Assim, era preciso abrir o botão de câmera, clicar no menu de fotos para, então, abrir as últimas imagens do celular. Com a volta da barra de fotos, a pré-visualização volta para a mesma tela de captura de imagens do app.

Apesar de não confirmada pela empresa, já é possível ver a ferramenta de volta em algumas contas do app. Ainda, o fato de a atualização aparecer em versões beta é um sinal de que a ferramenta pode chegar em breve a todos os usuários.