Dado Ruvic/Reuters O WhatsApp Web ganhou nova atualização

Uma boa notícia para quem não gosta ver centenas de mensagens pipocando no WhatsApp: o aplicativo começou a liberar a opção de silenciar para sempre notificações de conversas e grupos no WhatsApp Web, sua versão para computador. A informação é do site WABetainfo, que analisa códigos beta no app de mensagem.

A ferramenta, que já estava disponível para testes no Android e no iPhone, faz parte de uma nova atualização da plataforma. Até então, era possível silenciar as notificações apenas por 8 horas, uma semana ou um ano.

WABetainfo O WhatsApp Web ganhou opção de silenciar notificações para sempre

Na nova atualização, o WhatsApp Web também traz um atalho para direcionar usuários aos catálogos de produtos de empresas — um botão ficará disponível no chat das contas que usam o WhatsApp Business, versão corporativa do app de mensagens.

Além disso, o WhatsApp para computador agora terá botões de compartilhamento de mídia e contato redesenhados.