O Windows 10, sistema operacional lançado pela Microsoft em julho de 2015, já é utilizado por 300 milhões de dispositivos em todo o mundo. Os dados foram revelados pela empresa nesta quinta-feira, em uma publicação em seu blog. É a adoção mais rápida de um sistema Windows na história da Microsoft, batendo mais uma vez o Windows 7

No texto, escrito por Yusuf Mehdi, vice-presidente da área de Windows da Microsoft, a empresa também lembrou aos seus usuários que a atualização gratuita promovida com o Windows 10 está perto de acabar: os usuários tem até 29 de julho para fazer o upgrade de sistemas antigos para o Windows 10 sem ter de pagar nada.

Depois desta data, o Windows 10 estará disponível apenas em novos dispositivos, ou para quem se dispuser a pagar US$ 119 pela Windows 10 Home – versão do sistema voltada para usuários domésticos. Ainda não foram divulgados os preços da atualização no Brasil.

Estatísticas. A empresa também divulgou alguns números interessantes a respeito dos principais produtos do Windows 10.

O navegador Microsoft Edge, criado para substituir o Internet Explorer, foi utilizado durante 63 bilhões de minutos apenas no mês de março, em um crescimento de 50% na comparação com dezembro de 2015. Já a assistente pessoal Cortana respondeu cerca de 6 bilhões de perguntas dos usuários desde o lançamento do Windows 10.