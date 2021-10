Foto: Microsoft Com design minimalista e mudança em pontos clássicos, como a Barra de Tarefas, Windows 11 foi apresentado em um evento online pela Microsoft e promete ser a melhor versão do sistema operacional da empresa. Segundo Satya Nadella, presidente da Microsoft, a nova geração do Windows é uma plataforma mais aberta que concorrentes, como o sistema operacional da Apple, o macOS

Foto: Microsoft A Microsoft está apostando em uma interface que segue os avanços do Windows 10, mas com o botão Iniciar e a barra inferior de tarefas no centro da tela. Com isso, a Tela Inicial clássica do dispositivo passa a ter um controle mais “clean” e uma janela mais organizada com os principais aplicativos do computador

Foto: Microsoft A função Snaps Layouts é uma forma de reorganizar a tela de forma mais rápida, com interfaces prontas para dispor várias janelas de uma forma única. Em vez de maximizar uma janela para ocupar a tela toda, agora será possível dispor ao menos três janelas lado a lado de forma prática, sem ter de redimensionar cada uma individualmente. A escolha poderá ser feita pelo usuário por meio de um menu de opções

Foto: Microsoft A Microsoft também anunciou a integração total do Teams, ferramenta de videoconferência da empresa, que cresceu durante a pandemia pela demanda de uso. A inclusão do Teams vai facilitar a conexão entre usuários, que podem estar no iOS, Android ou outros computadores com diferentes sistemas. O movimento também parece aposentar o Skype, que até então vinha mantendo papel relevante dentro do sistema operacional

Foto: Microsoft Para integrar ainda mais o Windows com o Xbox, a empresa promete gráficos melhores para rodar jogos, com a função de HDR automático, com cores mais vivas e brilhantes — a apresentação fez questão de enfatizar a diferença entre os gráficos. A velocidade também deve crescer com o armazenamento local dos jogos

Foto: Microsoft Um aplicativo do Xbox Game Pass também vai poder ser encontrado diretamente no Windows, com jogos para PC, do estúdio Bethesda e da parceria do estúdio com a EA Games. A ideia da Microsoft é que o programa seja cross-play, ou seja, que o usuário possa jogar o jogo no console Xbox, em smartphones e tablets ou no próprio computador

Foto: Microsoft Na loja de aplicativos, a Microsoft quer que desenvolvedores coloquem apps de redes sociais, comunicação, produtividade, entretenimento e jogos em um só lugar. Nadella afirmou que esse sistema foi desenhado para dar ao usuário o poder de escolha sobre quais aplicativos quer usar e, ao mesmo tempo, incentivar os desenvolvedores a criar mais apps, eliminando entraves na criação. O layout da aplicação também foi modificado

Foto: Microsoft Aplicativos feitos para o sistema operacional Android poderão rodar no Windows a partir desta nova versão. Na apresentação, foi revelado um exemplo com o TikTok no sistema da Microsoft, permitindo que o usuário veja os vídeos virais da ByteDance em um computador. Eles funcionam com tecnologia Intel Bridge e podem ser acessados diretamente pelo desktop