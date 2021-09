Microsoft Windows 11 poderá ser baixado em outubro

Apresentado em junho, o Windows 11 finalmente ganhou data de lançamento. O novo sistema estará disponível a partir de 5 de outubro em forma de uma atualização gratuita para PCs com Windows 10 que atendem os requerimentos da plataforma - computadores que terão o Windows 11 pré-instalados também começam a ser comercializados na data.

A partir da data, a disponibilização do Windows 11 será faseada, chegando gradualmente a mais usuários. A Microsoft espera que o sistema esteja disponível a todos os usuários elegíveis até o meio de 2022. Para saber se o seu computador receberá a atualização, vá para Atualização e Segurança e vá até a aba de Windows Updates; escolha Check Updates;

Entre as novidades do Windows 11 estão o botão Iniciar e o menu Iniciar posicionados no centro da tela, o recurso chamado de "snap layouts" (o que significa que cada app vai abrir no posicionamento de tela pré-determinado pelo usuário), a integração total do Teams, uma nova loja de aplicativos e novos widgets. Porém, nem todas as novidades estará disponíveis imediatamente. Os apps de Android, via Amazon, possivelmente funcionarão apenas em 2022, período no qual o recurso deverá ser disponibilizado para os participantes do programa de testes do sistema operacional.

Os requisitos mínimos para instalar o Windows 11 são a processador 64-bit de 1 GHz com dois núcleos ou mais, 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento. São necessários também chips TPM 1.2. As máquinas com Windows 10 que não forem atualizadas terão suporte da Microsoft até 14 de outubro de 2025.