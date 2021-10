Divulgação/Microsoft Windows 11, da Microsoft, promete integração com PCs, notebooks e tablets, bem como parceria inédita com Android, do Google

A Microsoft lançou nesta terça-feira, 5, o Windows 11, nova geração do seu popular sistema operacional. Com instalação gratuita (que ocorrerá de maneira gradual para todos os usuários), a nova atualização traz uma nova barra de ferramentas, integração com os aplicativos corporativos Teams e, sem data anunciada, integração com aplicativos de celulares Android, do Google.

Nas aparências, o Windows 11 segue o padrão da interface gráfica do sistema anterior, o Windows 10. Ao contrário deste, no entanto, o novo sistema traz os tradicionais botão e o menu Iniciar centralizados à tela, e não posicionados à esquerda.

Para turbinar o trabalho multitarefa, as janelas do Windows 11 irão abrir no tamanho e posicionamento pré-selecionados, em recurso batizado de "snap layouts". Além disso, quando o usuário estiver usando uma segunda tela, o sistema irá se “lembrar” das janelas abertas. Isso significa que, ao desconectar um monitor externo de um notebook, o Windows 11 irá minimizar as telas e, ao reconectar o televisor ao computador, as janelas serão reestabelecidas automaticamente, sem que o usuário tenha de reabri-las.

Microsoft A Microsoft anunciou a função Snaps Layouts, uma forma de reorganizar a tela de forma mais rápida com interfaces prontas para dispor várias janelas de uma forma única

Integração com o Teams

A Microsoft anunciou a integração total com o Teams, ferramenta de videoconferência da empresa que, em abril deste ano, registrou 145 milhões de usuários ativos. Isso facilitará a conexão entre usuários, que podem estar no iOS, Android ou outros computadores com diferentes sistemas. A integração parece ter demorado: é algo que a Apple tinha com o FaceTime e o macOS desde 2014. O movimento também parece aposentar o Skype, que até então vinha mantendo papel relevante dentro do sistema operacional.

O Windows 11 foi desenhado para ter melhor integração entre notebooks e tablets, podendo ser utilizado com o cursor de um mouse, toque do dedo e canetas do tipo Stylus.

Xbox

O console da Microsoft, Xbox, promete ficar mais próximo do novo sistema operacional da empresa, que vem investindo em modelos de assinatura (Xbox Game Pass) e de jogos em nuvem (xCloud).

Com o Windows 11, a Microsoft quer que o sistema seja a melhor plataforma de jogos para PC. Com isso em mente, a companhia promete gráficos melhores para rodar jogos, com a função de HDR automático, com cores mais vivas e brilhantes. A velocidade também deve crescer com o armazenamento local dos jogos, mas detalhes não foram revelados.

Além disso, haverá um aplicativo do Xbox Game Pass diretamente no Windows, com jogos para PC, do estúdio Bethesda e da parceria com do estúdio com a EA Games. A ideia da Microsoft é que o programa seja cross-play, ou seja, que o usuário possa jogar o jogo no console Xbox, em smartphones e tablets ou no próprio computador.

Android no PC

Na loja de aplicativos, que será chamada de Microsoft Store, a Microsoft quer que desenvolvedores coloquem aplicativos de redes sociais, comunicação, produtividade, entretenimento e jogos em um só lugar. Nos apps da apresentação foram citados o Twitter, Disney+, Adobe Creatve Cloud, Wikipédia e Canvas.

Microsoft Uma das maiores novidades do Windows 11 é a integração com aplicativos Android

Além disso, na tentativa de expandir a loja, a Microsoft revelou que aplicativos de Android poderão rodar no Windows. Na apresentação, foi revelado um exemplo com o TikTok no sistema da Microsoft, permitindo que o usuário veja os vídeos virais da ByteDance em um computador. Os apps do Android funcionarão por meio da tecnologia Intel Bridge - e isso será possível após uma parceria entre Microsoft e Amazon. A loja de apps para Android da Amazon terá um lugar dentro da Microsoft Store.

Apesar de já lançar o sistema, a empresa não revelou data para que a integração com Android entre no ar. A previsão é de que seja liberada em 2022.

Como instalar

Para quem tem uma máquina com Windows 10, a instalação é gratuita e exige os seguintes passos:

- Vá para Atualização e Segurança e vá até a aba de Windows Updates; escolha Check Updates;

- A prévia do Windows 11 vai aparecer e começar a baixa;

- Após encerrado, reinicie a máquina

Os seus arquivos pessoais não serão afetados, mas se você considera algum deles extremamente importante, não se esqueça de fazer uma cópia e e de guardá-la em outro dispositivo ou em algum serviço de armazenamento em nuvem.