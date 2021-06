Reprodução/The Verge Ao contrário do Windows 10, próxima geração do sistema operacional da Microsoft deve abandonar os 'tijolos de apps' por um visual mais limpo e menos obstruído

A nova geração do Windows será apresentada em um evento nesta quinta-feira, 24. Mas nas últimas semanas, rumores circularam por sites especializados antecipando as novidades do sistema operacional. Houve, ainda, um vazamento da prévia da nova versão, que expôs funcionalidades e um novo design.

O novo produto será lançado em um momento importante da Microsoft, em que a empresa atingiu US$ 2 trilhões em valor de mercado, tornando-se a segunda empresa americana de capital aberto a chegar a esse patamar.

Enquanto esperamos o lançamento oficial, antecipamos o que esperar do Windows 11.

Interface

As imagens vazadas mostram mudanças na barra de tarefas, que passa a ter os ícones dos aplicativos centralizados. O novo menu Iniciar aparece mais limpo visualmente e amigável ao toque, com a inclusão de apps fixados e a opção de desligar e reiniciar mais facilmente. A nova versão deve contar com o modo escuro, assim como os celulares.

Visual

Na nova versão, as janelas chegam com cantos arredondados. Os papéis de parede ficarão mais modernos – inclusive, confirmados pela própria Microsoft em um teaser. Os widgets devem voltar à cena, desta vez com a possibilidade de inclusão de apps de terceiros.

What’s next? Find out June 24th at 11 am ET when we go live. Set your reminder https://t.co/bk0mVX2d5S pic.twitter.com/bLZmqRyIgH — Windows (@Windows) June 22, 2021

Windows Store

Apesar de visualmente não apresentar grandes mudanças, há rumores de que a Microsoft está trabalhando em novidades importantes para a loja, segundo o site americano The Verge. A mais importante deve ser a possibilidade de que desenvolvedores enviem qualquer aplicativo do Windows para a loja, incluindo navegadores como Chrome ou Firefox.

Xbox

O novo aplicativo do Xbox deve estar integrado ao Windows 11, o que vai melhorar a experiência com o console. Com a novidade, o usuário terá acesso rápido aos jogos do Xbox Game Pass, à loja e às partes sociais da rede do Xbox.

Windows 11 SE

O vazamento da prévia do sistema operacional mostrou que a Microsoft deve lançar, também, uma versão limitada do Windows 11, focada no uso empresarial e educacional, além da versão convencional.