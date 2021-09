Microsoft Windows 11 poderá ser baixado em outubro

O Windows 11, anunciado pela Microsoft em junho, está expulsando de seu programa de testes computadores incompatíveis com a nova versão. De acordo com o site The Verge, as máquinas que estavam testando o sistema sem atender aos requisitos mínimos de hardware estão recebendo um aviso sugerindo a reinstalação do Windows 10.

Até então, as versões experimentais do software estavam com regras de compatibilidade mais flexíveis. Porém, a empresa havia alertado no início do programa de testes que essa seleção mais rígida viria a acontecer.

O aviso acontece após a Microsoft anunciar a data oficial de lançamento do Windows 11. O novo sistema estará disponível a partir de 5 de outubro em forma de uma atualização gratuita para PCs com Windows 10 que atendem os requerimentos da plataforma – computadores que terão o Windows 11 pré-instalados também começam a ser comercializados na data.

Os requisitos mínimos para instalar o Windows 11 são processador 64-bit de 1 GHz com dois núcleos ou mais, 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento. São necessários também chips TPM 1.2. As máquinas com Windows 10 que não forem atualizadas terão suporte da Microsoft até 14 de outubro de 2025.

Entre as novidades do Windows 11 estão o botão Iniciar e o menu Iniciar posicionados no centro da tela, o recurso chamado de "snap layouts" (o que significa que cada app vai abrir no posicionamento de tela pré-determinado pelo usuário), a integração total do Teams, uma nova loja de aplicativos e novos widgets. Porém, nem todas as novidades estará disponíveis imediatamente. Os apps de Android, via Amazon, possivelmente funcionarão apenas em 2022, período no qual o recurso deverá ser disponibilizado para os participantes do programa de testes do sistema operacional.