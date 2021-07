Microsoft Essa é a primeira grande mudança na tela da morte desde 2016

A clássica tela azul da morte do Windows, que mostra uma mensagem de erro grave e força o usuário a reiniciar o dispositivo, passará a ter cor preta no novo sistema da Microsoft, anunciado na semana passada. De acordo com o site The Verge, a gigante do software começou a testar mudanças de design em uma prévia do Windows 11 no início desta semana.

Apesar da alteração da cor da tela, os outros elementos permanecem iguais, como o rosto triste, o QR Code com mais informações sobre o defeito e um site com possíveis soluções. Conhecida como Blue Screen of Death, a mensagem de erro também mantém a sua sigla (BSOD), passando a se chamar Black Screen of Death.

Essa é a primeira grande mudança na tela da morte desde 2016, quando a Microsoft adicionou o QR Code à mensagem. Já em 2012, uma cara triste foi acrescentada à versão do Windows 8. A Microsoft introduziu a BSOD pela primeira vez no Windows 3.0, em 1990.

A empresa ainda não comentou a mudança.

A prévia do Windows 11 já está disponível para download. Entre as novidades do sistema estão o botão Iniciar e o menu Iniciar posicionados no centro da tela, o recurso chamado de "snap layouts" (o que significa que cada app vai abrir no posicionamento de tela pré-determinado pelo usuário), a integração total do Teams e uma nova loja de aplicativos.