Mike Blake/Reuters A versão sob demanda do Windows foi criada em resposta ao interesse no acesso mais rápido e simples a um computador, independente da localização que estejam

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 14, que vai lançar uma versão do Windows baseada na nuvem, com objetivo de tornar mais simples o acesso a programas que precisam do sistema operacional. A proposta do Windows 365 é transportar toda a configuração do desktop para o ambiente online, podendo acessar o "mesmo computador" a partir de dispositivos diferentes.

O serviço vai ser lançado em 2 de agosto, nos Estados Unidos, e funcionará como na compra de um computador novo: a empresa ou escola escolhe quanto quer de poder de computação, memória e armazenamento para a nova máquina. Mas em vez de esperar pela chegada física do computador, o funcionário ou estudante poderá acessar o sistema operacional pela internet por meio de um PC, Mac, iPhone, celular com Android ou Chromebook, desde que o browser seja compatível com HTML 5.

A versão sob demanda do Windows foi criada em resposta a clientes que têm interesse que os usuários tenham acesso mais rápido e simples a um computador, independente da localização que estejam. O serviço é semelhante aos chamados computadores "virtuais" ou "remotos" que existem há décadas mas que precisam de equipes sofisticadas de tecnologia da informação para serem administrados.

A demanda do sistema híbrido de trabalho também pode se utilizar da ferramenta, sem que seja necessário fornecer a alunos ou funcionários equipamentos diferentes para o expediente na empresa e em casa.

Diferente do sistema do Google de serviços em nuvem — como o Drive e documentos e planilhas — a Microsoft quer transportar todo o ambiente do computador para outros dispositivos, prometendo preservar exatamente as tarefas e até a organização da tela inicial em todos os aparelhos.

A Microsoft espera que o Windows seja simples o bastante para que pequenas empresas ou escolas o utilizem sem a necessidade de terem um departamento de TI. Por enquanto, o produto vai estar disponível apenas nos Estados Unidos.