A empresa brasileira de meios de pagamento Moip anunciou nesta segunda-feira, 22, que foi adquirida pela companhia alemã de serviços financeiros Wirecard por € 37 milhões (cerca de R$ 165 milhões). O contrato foi assinado pelo fundo de investimentos Ideiasnet que, por meio da Z Investimentos, tinha 59,42% de participação na Moip. A aquisição também inclui os 40,58% das ações da empresa, que eram controlados pelos três cofundadores da companhia brasileira.

O pagamento será realizado por meio de uma parcela inicial de € 23,5 milhões e outras três parcelas de € 4,5 milhões a serem pagas ao longo dos próximos três anos. Os valores serão liberados conforme a Moip atingir determinadas metas de lucro operacional até 2019.

A Moip foi fundada em 2008 na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, depois que um dos fundadores estudou o mercado de meios de pagamento a fundo em seu trabalho de conclusão do curso de engenharia. Em 2009, a empresa mudou para São Paulo e passou de uma equipe de três pessoas para 50 funcionários – hoje, são cerca de 170 colaboradores. Em 2015, a empresa, que processa pagamentos de sites de comércio eletrônico operados, em sua maioria, por pequenas empresas, foi responsável por R$ 1 bilhão em transações financeiras no País, o que gerou um faturamento de R$ 50 milhões.

A compra da Moip é resultado de uma busca que começou no final de 2014. De acordo com o cofundador e presidente executivo da Moip, Igor Senra, a empresa precisava de um parceiro para acelerar seu crescimento. “A notícia correu o mercado e, em vez de fundos, começamos a ser abordados por investidores estratégicos”, diz Senra. “No final do ano passado, cerca de dez empresas estavam interessadas no negócio.”

A primeira conversa com os executivos da Wirecard aconteceu em novembro de 2015. Ao ver nos slides onde a gigante alemã estava presente, Senra percebeu as sinergias entre as companhias. “O mapa mostrava que a Wirecard estava em todos os continentes, menos na América Latina”, diz o executivo. “Eles nos disseram exatamente o que queríamos ouvir: a Moip seria ideal para eles expandirem os negócios na região.”

Comitê. Após a aquisição, nada deve mudar na operação da Moip – pelo menos por enquanto. Segundo Senra, executivos das duas empresas vão formar um grupo a partir da próxima semana para estudar o mercado brasileiro e avaliar a introdução de serviços da Moip em outros países onde a Wirecard já atua e vice-versa.

“Além de processar pagamentos fora do Brasil, a Wirecard também é emissora de cartões e oferece produtos que podem substituir a conta-corrente tradicional. É uma oportunidade para que a Moip possa oferecer uma nova geração de serviços financeiros no Brasil”, diz o presidente executivo da empresa.

A Wirecard, por meio de nota, afirmou que a compra da Moip no Brasil faz parte da expansão internacional da companhia, que tem valor de mercado estimado em € 5,22 bilhões. “Num primeiro momento, a Moip nos permitirá lançar nossos produtos e serviços na América Latina”, afirmou o presidente executivo da Wirecard, Markus Braun.