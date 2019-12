Wish/Divulgação Wish reduz tempo de entregas no Brasil

O Wish, site de comércio eletrônico de origem chinesa, anunciou nesta quarta, 18, uma nova modalide de serviço para reduzir o tempo de entregas para o Brasil para menos de um mês nos prazos mais rápidos - atualmente, as entregas podiam levar entre 35 e 60 dias para chegar ao País. A empresa revelou o WishPost, que deve fazer o tempo de entregas cair para entre 25 e 45 dias.

A empresa diz ter conseguido isso ao otimizar processos logísticos feitos ainda no exterior. Agora, pedidos de diferentes comerciantes serão consolidados antes de serem enviados ao Brasil. Segundo a companhia, suas encomendas não serão sujeitas a taxas de manuseamento postal cobradas pelos Correios, um dos pontos de preocupação em relação a sites de comércio eletrônico estrangeiros.

"Este novo serviço reforça o nosso desejo de melhorar a experiência geral do utilizador no país, proporcionando um envio mais rápido e resolvendo a incerteza em torno da taxa postal. Estamos construindo uma base sólida para entregar notícias ainda mais empolgantes aos consumidores brasileiros em 2020", disse em comunicado Nicola Azevedo, gerente geral para as Américas na Wish.

O movimento da empresa se alinha com outra gigante do comércio eletrônico chinês: em maio, a AliExpress já havia anunciado um programa para reduzir o tempo de entrega no País. A movimentação faz sentido, pois esses sites são os líderes de compras online no Brasil. Em 2019, a Wish atingiu 119 milhões de usuários ativos mensais no mundo.