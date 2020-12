Wish Wish tem queda de ações na Bolsa

Não foi uma estreia dos desejos para a Wish, plataforma de comércio eletrônico conhecida por produtos baratos e inusitados. A empresa fez nesta quarta, 16, a sua estreia na Nasdaq, a bolsa de valores que negocia ações de empresas de tecnologia nos EUA. Até a publicação deste texto, as ações da companhia já haviam perdido 15% do valor inicial de venda de US$ 24 - logo na abertura das vendas, os papéis abriram com perda de 5%.

Com o valor obtido na venda inicial das ações, a Wish levantou US$ 1,1 bilhão e atingiu valor de mercado superior a US$ 16 bilhões. Entre os investidores da companhia estão Founders Fund, de Peter Thiel, além de GGV Capital, General Atlantic e DST Global

A empresa fundada em São Francisco, Califórnia, foi fundada em Peter Szulczewski, ex-Google, e Danny Zhang, ex-Yahoo. Apesar de americana, a empresa tem conexão clara com o varejo chinês, tentando se posicionar como uma opção mais barata que outros gigantes do setor, como a Amazon. O site vende cerca de 2 milhões de produtos por dia, segundo dados da empresa.

"Vamos investir em logística, em escalar o time em escala global, em encontrar novas fontes de receita e em melhorar nossa experiência do cliente, que é como se fosse um TikTok para compras", disse Szulczewski em entrevista.

A estreia da Wish contrasta com a euforia causada pela abertura de capital recente de outras duas empresas tecnológicas: o DoorDash, de delivery de comida nos EUA, e o Airbnb, de hospedagem compartilhada. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS