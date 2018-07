Reuters

Companhia registrou alta de 42,5% na receita e queda de 7,3% nos custos e despesas no último trimestre Companhia registrou alta de 42,5% na receita e queda de 7,3% nos custos e despesas no último trimestre

A Xerox vai se dividir em duas companhias, uma que vai manter seu legado na área de impressoras e outra que vai operar seus negócios na área de terceirização de serviços de tecnologia da informação. A empresa anunciou a mudança nesta sexta-feira, 29, em uma aposta para se tornar mais ágil depois de anos tentando integrar as duas divisões de negócios. O conselho de administração ainda não anunciou o nome das duas empresas.

O investidor Carl Icahn, que revelou uma fatia na Xerox em novembro do ano passado, poderá escolher três pessoas para o conselho da empresa que vai oferecer terceirização de serviços. Em uma mensagem publicada por meio do Twitter, Icahn afirmou que “a separação vai aumentar o valor da Xerox para os investidores”. Após o anúncio, as ações da companhia aumentaram 6%.

De acordo com a presidente-executiva da Xerox, Ursula Burns, a reestruturação da companhia já estava em andamento antes de Icahn revelar que havia comprado ações. “Essa decisão foi fácil, porque nós temos negócios que giram em torno de dois diferentes eixos”, disse a executiva. A companhia também divulgou seus resultados financeiros do último trimestre, que incluem alta de 42,5% na receita e queda de 7,3% nos custos e despesas.

A Xerox, que teve queda de 30% no valor de suas ações no último ano, tentou transformar-se em uma empresa de software e serviços, num momento em que as empresas estão reduzindo custos com impressão.

De acordo com o comunicado da empresa, a nova companhia de impressoras e copiadoras terá receita anual de US$ 11 bilhões, enquanto a compania de terceirização de serviços de TI terá receita anual de US$ 7 bilhões. A Xerox não descarta a possibilidade de venda. Segundo a presidente-executiva, os executivos e o conselho vão conversar com quaisquer interessados. “Ambas as empresas são fortes e grandes. Não seria uma aquisição pequena”, disse Ursula. Para analistas, a nova empresa de serviços de TI pode ser uma aquisição fácil para outras empresas do setor.

A Xerox tem tentado se transformar, mudando o foco para o segmento de software e serviços para empresas, conforme o setor de impressão encolhe.

Ursula, que assumiu a empresa em 2009, foi a responsável por levar a Xerox para o mercado de serviços em 2010, com a aquisição da Affiliated Computer Services (ACS) por US$ 6,4 bilhões. Em dezembro de 2014, a companhia vendeu uma das divisões da ACS para a francesa Atos por mais de US$ 1 bilhão.

A separação das duas empresas deve ser finalizada até o final de 2016 e deve gerar US$ 2,4 bilhões em economias ao longo dos próximos três anos, segundo a Xerox.

/REUTERS