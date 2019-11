Reuters Em outubro, a HP havia anunciado um plano para cortar até 9 mil empregos

A Xerox está considerando fazer uma oferta em dinheiro e ações pela fabricante de computadores pessoais HP, por um valor superior a seu valor de mercado, em torno de US$ 27 bilhões, informou o Wall Street Journal na terça-feira, 5. O conselho da Xerox discutiu a possibilidade na terça-feira, disse o jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Não há garantia de que a Xerox cumpra com uma oferta ou que seja bem-sucedida, acrescentou. A HP não comenta rumores ou especulações, disse uma porta-voz da empresa à Reuters. Já a Xerox não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.

Na segunda-feira, a Xerox havia dito que venderá sua participação de 25% na Fuji Xerox, sua joint venture com a Fujifilm, por US$ 2,3 bilhões, depois que o ativismo dos investidores acabou com um acordo envolvendo as duas empresas.

A Xerox cancelou seu acordo de US$ 6,1 bilhões para se unir à Fujifilm no ano passado, depois de um lobby de dois de seus principais investidores, Carl Icahn e Darwin Deason.

A HP vem tendo dificuldades em seu segmento de impressoras recentemente, com a receita do terceiro trimestre da divisão caindo 5% na comparação anual. Em outubro, havia anunciado um plano para cortar até 9 mil empregos como parte de um programa de reestruturação que visa reduzir custos.