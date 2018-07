EFE

A Xerox teve queda de 4,2% na receita trimestral, atingida pela valorização do dólar e vendas menores de impressoras e copiadoras.

A companhia está se focando em serviços para empresas, uma vez que as vendas de impressoras e copiadoras — sua principal fonte de receita por mais de meio século — têm caído há mais de quatro anos.

A rival Lexmark informou na semana passada que aceitou acordo para fechar capital em operação liderada pela chinesa Apex Technology e pela PAG Asia Capital, em um negócio avaliado em US$ 3,6 bilhões.

A Xerox informou que a receita da divisão de tecnologia de documentos, que inclui impressoras e copiadoras, caiu 10%, para US$ 1,6 bilhão no trimestre.

A companhia anunciou em fevereiro que vai se dividir em duas empresas, uma detendo operações de impressoras e a outra a unidade de terceirização de processos de negócios.

O lucro líquido atribuível à companhia recuou para US$ 34 milhões, ou US$ 0,03 por ação, no primeiro trimestre encerrado em 31 de março, ante US$ 225 milhões, ou US$ 0,19 dólar por papel, um ano antes. A receita caiu de US$ 4,47 bilhões para US$ 4,28 bilhões.

Analistas, em média, esperavam lucro de US$ 0,23 por ação e receita de US$ 4,24 bilhões, segundo a Thomson Reuters.

