Xiaomi/Divulgação Sem data para outros países, a TV transparente da Xiaomi começa a ser vendida na China no próximo domingo, 16

A Xiaomi está lançando sua TV OLED transparente no mercado. A empresa apresentou a Mi TV LUX Transparent Edition nesta terça-feira, 11, que chega ao mercado chinês na próxima semana por aproximadamente US$ 7,2 mil.

A tela tem 55 polegadas e toda a estrutura de som e vídeo integrada na parte inferior do aparelho. Projetada para ser quase imperceptivel na decoração, funcionando como espécide de "obra de arte", como a Xiaomi diz, a tela tem formato retangular de corpo ultrafino de 5,7 mm e uma base redonda para minimizar os contrastes nas bordas. Além disso, o aparelho já é integrado com o Google Assistente, assistente de voz do Google.

A Mi TV LUX Transparent Edition também tem suporte de espectro de cores de 93% no do padrão DCI-P3, painel de 10 bits que exibe 1,07 bilhão de combinações de cores e taxa de atualização de 120 Hz.

Ainda não há previsão da data de lançamento em outros países.