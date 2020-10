A fabricante chinesa Xiaomi apresentou nesta segunda-feira, 19, um carregador sem fio que promete repor totalmente a carga de uma bateria de 4.000 mAh em apenas 20 minutos — para chegar à metade da carga, bastariam oito minutos, segundo a empresa. A tecnologia funciona com um carregador de 80W.

A Xiaomi não revelou quando um celular com essa opção de carregamento será lançado. A expectativa é de que a novidade apareça no Mi 11 Pro, cujo lançamento está previsto para os primeiros meses de 2021.

“Esperamos que o lançamento da tecnologia de carregamento sem fio 80W Mi estabeleça uma nova referência, não apenas na área de carregamento sem fio, mas no carregamento como um todo”, disse a fabricante chinesa em publicação em seu blog. “A Xiaomi tem liderado essa tendência ao reconhecer a importância da vida útil da bateria e do carregamento mais rápido para o desenvolvimento futuro do smartphone”.

A empresa tem lançado nos últimos anos uma sequência de smartphones com carregamento sem fio rápido. O Mi 10 Ultra, lançado recentemente, tem uma tecnologia de 50W, também sem fio, que promete carregar uma bateria de 4.500 mAh em 40 minutos.

