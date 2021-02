Xiaomi A tela de vidro hipercurvada a 88° proporciona fluidez do conteúdo na superfície

Nesta quinta-feira, 5, a fabricante chinesa Xiaomi, anunciou o novo modelo de smartphone com tela que “invade” os quatro cantos do aparelho. O modelo não possui botões ou entradas, prometendo ser uma inovação na produção por conta do formato 3D com a tela de vidro hiper-curvada a 88°. O formato é alcançado a partir do aquecimento e procedimentos complexos de polimento do material.

O conceito utilizado pela empresa é de uma “tela em cascata”, pois promete ao usuário a visualização do conteúdo da superfície como a fluidez da água. De acordo com a empresa, o aparelho é “apenas uma tela" para atender as necessidades do público. O design de corpo único acompanha o sistema de carregamento sem fio, que vem sendo popularizado por conta da carga por indução.

Vale ressaltar que, em janeiro, a empresa divulgou o sistema de carregamento por ar, o “Mi Air Charge”. A tecnologia é formada por um conjunto de antenas que converte o sinal de ondas milimétricas emitido pela pilha de carregamento em energia elétrica através do circuito retificador. Assim, os aparelhos podem ser carregados mesmo a alguns metros de distância do carregador. “Não é ficção científica, é tecnologia”, defende a marca.

Outros recursos aplicados incluem chips eSim, sensores de toque sensíveis à pressão e cerâmica piezoelétrica ultrafina, uma inovação nas ferramentas acústicas do aparelho. A ideia é ser um produto “visionário e intuitivo”. Atualmente, a Xiaomi é a terceira maior marca de smartphone do mundo e investe, além dos smartphones, em produtos conectados a partir da Internet das Coisas (IoT), como TVs robôs para atividades domésticas e eletrodomésticos.