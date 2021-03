Jason Lee/Reuters A chinesa Xiaomi é uma das quatro maiores fabricantes de celulares do mundo

A chinesa Xiaomi planeja fabricar veículos elétricos (os EVs) próprios utilizando as fábricas da chinesa Great Wall Motor, afirmaram à Reuters três pessoas com conhecimento direto do assunto nesta sexta-feira, 26. Com isso, a Xiaomi torna-se a mais recente empresa de tecnologia a aderir à corrida da mobilidade inteligente.

Uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, a Xiaomi direcionará seus EVs para o mercado de massa, de acordo com o posicionamento mais amplo de seus produtos eletrônicos. Já a Great Wall, que antes não oferecia serviços de manufatura para outras empresas, prestará consultoria de engenharia para agilizar o projeto. Ambas as empresas planejam anunciar a parceria já no início da próxima semana.

As ações da Xiaomi fecharam em alta de 6,3% depois que a Reuters divulgou o plano. As ações de Hong Kong da Great Wall subiram 10,4%, e as ações de Xangai valorizaram-se em seu limite diário máximo de 10%.

A Xiaomi não quis comentar, enquanto a Great Wall disse em um documento à bolsa na noite de sexta-feira, horário local, que não havia discutido tal parceria com a Xiaomi.