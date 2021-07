Valentyn Ogirenko/Reuters A Xiaomi tem aumentado sua participação principalmente na Europa Ocidental, na África e na América Latina

Pela primeira vez na história, a Xiaomi atingiu o posto de segunda maior fabricante de smartphones do mundo. De acordo com dados da consultoria Canalys, a fabricante chinesa encerrou o segundo trimestre com participação de 17% no mercado global – a Apple ficou para trás, com fatia de 14%. No topo do ranking está a Samsung, com 19%.

As vendas da Xiaomi cresceram 83% no trimestre, em comparação com o mesmo período de 2020 – a chinesa tem aumentado sua participação principalmente na Europa Ocidental, na África e na América Latina. A Samsung aumentou as vendas em 15% e a Apple cresceu apenas 1%.

Segundo a Canalys, ao todo, as vendas globais de smartphones aumentaram 12% no último trimestre.

Parte do crescimento de algumas fabricantes, incluindo a Xiaomi, é atribuído ao enfraquecimento da Huawei, que tem sido afetada por sanções impostas pelos Estados Unidos. A fabricante chinesa chegou a alcançar o lugar de segunda maior fabricante do mundo em 2019, mas agora não aparece nem entre as cinco maiores no ranking.